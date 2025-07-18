В России заявили об угрозе нацбезопасности из-за WhatsApp*

Депутат Немкин: WhatsApp* - инструмент влияния и потенциальная точка утечки
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Уход WhatsApp для россиян не является потерей, заявил Немкин
Уход WhatsApp для россиян не является потерей, заявил Немкин Фото:

Россиянам не стоит воспринимать возможный уход мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) как утрату — напротив, это шанс для страны создать собственные, безопасные цифровые решения. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«WhatsApp — это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки. Уход таких платформ — это не потеря, а возможность построить свои, безопасные, суверенные решения, отвечающие интересам граждан и государства. И MAX — это не „запасной вариант“, а часть цифрового ответа на новые вызовы», — подчеркнул депутат. Цитата по РИА «Новости».

По словам Немкина, судьба WhatsApp в России предрешена, поскольку сервис принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. Присутствие такого приложения в российском цифровом пространстве парламентарий назвал «легальной брешью в национальной безопасности».

Он отметил, что включение WhatsApp в перечень программ из недружественных юрисдикций — вопрос времени. Немкин напомнил, что за последние годы WhatsApp не выполнил требований российского законодательства: не локализовал данные пользователей, не открыл представительство и не обеспечил прозрачность деятельности.

В качестве альтернативы депутат назвал Telegram, при условии соблюдения российский законов. Однако основное внимание парламентарий уделил национальному мессенджеру MAX, который разрабатывается с учетом интеграции с государственными услугами, цифровыми удостоверениями и юридически значимыми коммуникациями. По его словам, платформа уже обладает необходимым функционалом, включая бизнес-аккаунты, что особенно важно для предпринимателей, переходящих с WhatsApp.

Ранее в Госдуме призвали готовиться к блокировке WhatsApp в России. Там отметили, что с высокой вероятностью приложение может попасть в список программного обеспечения из недружественных стран и покинуть российский рынок.

*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны

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Россиянам не стоит воспринимать возможный уход мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) как утрату — напротив, это шанс для страны создать собственные, безопасные цифровые решения. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. «WhatsApp — это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки. Уход таких платформ — это не потеря, а возможность построить свои, безопасные, суверенные решения, отвечающие интересам граждан и государства. И MAX — это не „запасной вариант“, а часть цифрового ответа на новые вызовы», — подчеркнул депутат. Цитата по РИА «Новости». По словам Немкина, судьба WhatsApp в России предрешена, поскольку сервис принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. Присутствие такого приложения в российском цифровом пространстве парламентарий назвал «легальной брешью в национальной безопасности». Он отметил, что включение WhatsApp в перечень программ из недружественных юрисдикций — вопрос времени. Немкин напомнил, что за последние годы WhatsApp не выполнил требований российского законодательства: не локализовал данные пользователей, не открыл представительство и не обеспечил прозрачность деятельности. В качестве альтернативы депутат назвал Telegram, при условии соблюдения российский законов. Однако основное внимание парламентарий уделил национальному мессенджеру MAX, который разрабатывается с учетом интеграции с государственными услугами, цифровыми удостоверениями и юридически значимыми коммуникациями. По его словам, платформа уже обладает необходимым функционалом, включая бизнес-аккаунты, что особенно важно для предпринимателей, переходящих с WhatsApp. Ранее в Госдуме призвали готовиться к блокировке WhatsApp в России. Там отметили, что с высокой вероятностью приложение может попасть в список программного обеспечения из недружественных стран и покинуть российский рынок. *WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны
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