В России заявили об угрозе нацбезопасности из-за WhatsApp*

Россиянам не стоит воспринимать возможный уход мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) как утрату — напротив, это шанс для страны создать собственные, безопасные цифровые решения. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
«WhatsApp — это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки. Уход таких платформ — это не потеря, а возможность построить свои, безопасные, суверенные решения, отвечающие интересам граждан и государства. И MAX — это не „запасной вариант“, а часть цифрового ответа на новые вызовы», — подчеркнул депутат. Цитата по РИА «Новости».
По словам Немкина, судьба WhatsApp в России предрешена, поскольку сервис принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. Присутствие такого приложения в российском цифровом пространстве парламентарий назвал «легальной брешью в национальной безопасности».
Он отметил, что включение WhatsApp в перечень программ из недружественных юрисдикций — вопрос времени. Немкин напомнил, что за последние годы WhatsApp не выполнил требований российского законодательства: не локализовал данные пользователей, не открыл представительство и не обеспечил прозрачность деятельности.
В качестве альтернативы депутат назвал Telegram, при условии соблюдения российский законов. Однако основное внимание парламентарий уделил национальному мессенджеру MAX, который разрабатывается с учетом интеграции с государственными услугами, цифровыми удостоверениями и юридически значимыми коммуникациями. По его словам, платформа уже обладает необходимым функционалом, включая бизнес-аккаунты, что особенно важно для предпринимателей, переходящих с WhatsApp.
Ранее в Госдуме призвали готовиться к блокировке WhatsApp в России. Там отметили, что с высокой вероятностью приложение может попасть в список программного обеспечения из недружественных стран и покинуть российский рынок.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны
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