Врач рассказала правила безопасного купания

Врач Рахимова: во время купания существует риск заражения инфекциями
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед заходом в воду обязательно исследуйте дно
Перед заходом в воду обязательно исследуйте дно Фото:

Чтобы избежать неприятных последствий во время купания, важно соблюдать определенные правила безопасности. На что обратить внимание при выборе места для купания и как вести себя у воды, чтобы сохранить здоровье и жизнь рассказала врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова.

Купайтесь только в разрешенных местах

По словам Рахимовой, передает Здоровье Mail, выбирайте для отдыха специально оборудованные пляжи и зоны, официально разрешенные для купания Роспотребнадзором. Информацию о безопасных водоемах можно уточнить в территориальных органах ведомства. Игнорирование запретительных знаков может привести к серьезным рискам для здоровья.

Избегайте водоемов рядом со свалками и предприятиями

Не стоит купаться в водоемах, расположенных поблизости от свалок, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий или оживленных трасс. В воду могут попадать опасные примеси и возбудители инфекций, что увеличивает риск заболеваний, в том числе кишечных инфекций, гепатита А и кожных болезней.

Опасайтесь водоемов с водоплавающими птицами

Если в выбранном месте обитают утки, гуси или чайки, купание здесь небезопасно: существует риск заражения паразитами и гельминтами. Особенно это актуально для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Выбирайте правильное время для купания

Лучшее время для купания — утренние часы (с 8:00 до 11:00) и вечерние (с 16:00 до 19:00), когда солнце менее активно. Не забывайте использовать головные уборы и солнцезащитные средства с высоким SPF, чтобы избежать перегрева и солнечных ожогов.

Проверьте дно водоема

Перед заходом в воду обязательно исследуйте дно: оно должно быть ровным, без острых камней и мусора. Для детей рекомендуется использовать специальную обувь (аквасоки) — это защитит их ноги от травм.

Следите за температурой воды

Безопасная температура воды для купания — не ниже 15?. В холодной воде велик риск переохлаждения и судорог, особенно у детей. Заходите в воду только в компании: никогда не плавайте с детьми в одиночку.

Не заплывайте далеко и следите за детьми

Плавайте вдоль берега, чтобы в случае усталости быстро вернуться на сушу. Внимательно следите за детьми во время купания и не оставляйте их без присмотра, даже если они хорошо плавают.

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Чтобы избежать неприятных последствий во время купания, важно соблюдать определенные правила безопасности. На что обратить внимание при выборе места для купания и как вести себя у воды, чтобы сохранить здоровье и жизнь рассказала врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова. Купайтесь только в разрешенных местах По словам Рахимовой, передает Здоровье Mail, выбирайте для отдыха специально оборудованные пляжи и зоны, официально разрешенные для купания Роспотребнадзором. Информацию о безопасных водоемах можно уточнить в территориальных органах ведомства. Игнорирование запретительных знаков может привести к серьезным рискам для здоровья. Избегайте водоемов рядом со свалками и предприятиями Не стоит купаться в водоемах, расположенных поблизости от свалок, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий или оживленных трасс. В воду могут попадать опасные примеси и возбудители инфекций, что увеличивает риск заболеваний, в том числе кишечных инфекций, гепатита А и кожных болезней. Опасайтесь водоемов с водоплавающими птицами Если в выбранном месте обитают утки, гуси или чайки, купание здесь небезопасно: существует риск заражения паразитами и гельминтами. Особенно это актуально для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Выбирайте правильное время для купания Лучшее время для купания — утренние часы (с 8:00 до 11:00) и вечерние (с 16:00 до 19:00), когда солнце менее активно. Не забывайте использовать головные уборы и солнцезащитные средства с высоким SPF, чтобы избежать перегрева и солнечных ожогов. Проверьте дно водоема Перед заходом в воду обязательно исследуйте дно: оно должно быть ровным, без острых камней и мусора. Для детей рекомендуется использовать специальную обувь (аквасоки) — это защитит их ноги от травм. Следите за температурой воды Безопасная температура воды для купания — не ниже 15?. В холодной воде велик риск переохлаждения и судорог, особенно у детей. Заходите в воду только в компании: никогда не плавайте с детьми в одиночку. Не заплывайте далеко и следите за детьми Плавайте вдоль берега, чтобы в случае усталости быстро вернуться на сушу. Внимательно следите за детьми во время купания и не оставляйте их без присмотра, даже если они хорошо плавают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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