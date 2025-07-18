Врач рассказала правила безопасного купания

Чтобы избежать неприятных последствий во время купания, важно соблюдать определенные правила безопасности. На что обратить внимание при выборе места для купания и как вести себя у воды, чтобы сохранить здоровье и жизнь рассказала врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова.
Купайтесь только в разрешенных местах
По словам Рахимовой, передает Здоровье Mail, выбирайте для отдыха специально оборудованные пляжи и зоны, официально разрешенные для купания Роспотребнадзором. Информацию о безопасных водоемах можно уточнить в территориальных органах ведомства. Игнорирование запретительных знаков может привести к серьезным рискам для здоровья.
Избегайте водоемов рядом со свалками и предприятиями
Не стоит купаться в водоемах, расположенных поблизости от свалок, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий или оживленных трасс. В воду могут попадать опасные примеси и возбудители инфекций, что увеличивает риск заболеваний, в том числе кишечных инфекций, гепатита А и кожных болезней.
Опасайтесь водоемов с водоплавающими птицами
Если в выбранном месте обитают утки, гуси или чайки, купание здесь небезопасно: существует риск заражения паразитами и гельминтами. Особенно это актуально для детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Выбирайте правильное время для купания
Лучшее время для купания — утренние часы (с 8:00 до 11:00) и вечерние (с 16:00 до 19:00), когда солнце менее активно. Не забывайте использовать головные уборы и солнцезащитные средства с высоким SPF, чтобы избежать перегрева и солнечных ожогов.
Проверьте дно водоема
Перед заходом в воду обязательно исследуйте дно: оно должно быть ровным, без острых камней и мусора. Для детей рекомендуется использовать специальную обувь (аквасоки) — это защитит их ноги от травм.
Следите за температурой воды
Безопасная температура воды для купания — не ниже 15?. В холодной воде велик риск переохлаждения и судорог, особенно у детей. Заходите в воду только в компании: никогда не плавайте с детьми в одиночку.
Не заплывайте далеко и следите за детьми
Плавайте вдоль берега, чтобы в случае усталости быстро вернуться на сушу. Внимательно следите за детьми во время купания и не оставляйте их без присмотра, даже если они хорошо плавают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.