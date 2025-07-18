Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел запрет на все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими банками. Об этом сообщил телеканал Euronews.
«Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают все транзакции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями», — говорится в материале. В пакет мер вошло понижение предельной стоимости на российскую нефть, введение запрета на эксплуатацию газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также ограничительные шаги в отношении 105 судов, принадлежащих так называемому «теневому флоту» России.
В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад усиливает с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что санкции наносят ущерб мировой экономике и ухудшают жизнь миллионов людей, отражая долгосрочную стратегию Запада по сдерживанию России. В западных странах также звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.
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