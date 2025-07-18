ЕС вводит полный запрет на операции с РФПИ

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РФПИ попал в 18-й пакет антироссийских санкций
РФПИ попал в 18-й пакет антироссийских санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел запрет на все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими банками. Об этом сообщил телеканал Euronews.

«Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают все транзакции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями», — говорится в материале. В пакет мер вошло понижение предельной стоимости на российскую нефть, введение запрета на эксплуатацию газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также ограничительные шаги в отношении 105 судов, принадлежащих так называемому «теневому флоту» России.

В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад усиливает с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что санкции наносят ущерб мировой экономике и ухудшают жизнь миллионов людей, отражая долгосрочную стратегию Запада по сдерживанию России. В западных странах также звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.

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Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел запрет на все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями и 22 российскими банками. Об этом сообщил телеканал Euronews. «Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают все транзакции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями», — говорится в материале. В пакет мер вошло понижение предельной стоимости на российскую нефть, введение запрета на эксплуатацию газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также ограничительные шаги в отношении 105 судов, принадлежащих так называемому «теневому флоту» России. В России неоднократно заявляли, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад усиливает с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что санкции наносят ущерб мировой экономике и ухудшают жизнь миллионов людей, отражая долгосрочную стратегию Запада по сдерживанию России. В западных странах также звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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