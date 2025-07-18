Песков рассказал, как в Кремле отмечают юбилей Мединского

Песков: Мединский отмечает 55-летие в рабочем режиме
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мединский отмечает свой день рождения на работе
Мединский отмечает свой день рождения на работе Фото:

Помощник президента РФ Владимир Мединский, которому 18 июля 2025 года исполняется 55 лет, отмечает юбилей в рабочем режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня он был на планерке, его все поздравили — это общая практика. Сегодняшний рабочий день будем посвящать имениннику», — сказал Песков во время конференц-колла с журналистами. Он уточнил, что особых торжеств не планируется, и юбилей проходит в рабочей обстановке.

Владимир Мединский, родившийся 18 июля 1970 года, занимает пост помощника президента РФ с 2020 года, координируя государственную политику в исторической и гуманитарной сферах. Ранее он был министром культуры (2012–2020) и депутатом Госдумы. В 2025 году Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский, которому 18 июля 2025 года исполняется 55 лет, отмечает юбилей в рабочем режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сегодня он был на планерке, его все поздравили — это общая практика. Сегодняшний рабочий день будем посвящать имениннику», — сказал Песков во время конференц-колла с журналистами. Он уточнил, что особых торжеств не планируется, и юбилей проходит в рабочей обстановке. Владимир Мединский, родившийся 18 июля 1970 года, занимает пост помощника президента РФ с 2020 года, координируя государственную политику в исторической и гуманитарной сферах. Ранее он был министром культуры (2012–2020) и депутатом Госдумы. В 2025 году Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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