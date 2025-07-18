Дерматолог рассказал, почему в отпуске лучше не красить ногти

В отпуске лучше отказаться от гель-лака для ногтей. Почему иногда лучше дать ногтям «отдохнуть» и какие риски связаны с окрашиванием ногтей перед поездкой рассказала врач-дерматолог клиники подологии «Полет» Дарья Малькова.
По словам Мальковой, передает Здоровье Mail, при использовании гель-лака может возникнуть аллергическая реакция — контактный дерматит. Кроме того, неправильное выполнение процедуры повышает риск механических травм ногтевой пластины. Не стоит забывать и о воздействии ультрафиолетовой лампы: возможны термические ожоги, дегидратация, шелушение и даже появление пигментации.
Если часто покрывать ногти гель-лаком, они становятся тонкими и ломкими, могут развиться дистрофические изменения. Термические ожоги и повреждения способствуют отслоению пластины, что увеличивает риск присоединения грибковых и бактериальных инфекций. Летом не всегда удается ходить в открытой обуви. Перенашивание гель-лака в сочетании с закрытой обувью увеличивает вероятность травмирования ногтя и развития грибковых заболеваний из-за повышенной влажности и ограничения доступа воздуха.
Дерматолог советует: если вы хотите укрепить и оздоровить ногти, отпуск — отличная возможность отказаться от любого покрытия. Открытая ногтевая пластина лучше впитывает питательные вещества, минералы и кальций из морской воды, а солнечный свет способствует выработке витамина D. После такого отдыха ногти становятся крепче, здоровее и приобретают естественный блеск.
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