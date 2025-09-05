Два БПЛА сбиты над Азовским морем

Над Азовским морем средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Уничтожены два украинских беспилотника», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Инцидент произошел над акваторией Азовского моря. Данная информация поступила вслед за более ранним заявлением Минобороны России о масштабном отражении ночной атаки.
По данным военного ведомства, всего за прошедший период было нейтрализовано 92 беспилотника над территориями различных российских регионов, а также один БПЛА над Черным морем. Таким образом, общее количество уничтоженных за последние сутки украинских беспилотников продолжает увеличиваться. Отмечается, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты, что позволило избежать каких-либо разрушений или жертв на земле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.