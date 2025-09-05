Два БПЛА сбиты над Азовским морем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отбита атака БПЛА над Азовским морем
Отбита атака БПЛА над Азовским морем Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Над Азовским морем средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Уничтожены два украинских беспилотника», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Инцидент произошел над акваторией Азовского моря. Данная информация поступила вслед за более ранним заявлением Минобороны России о масштабном отражении ночной атаки.

По данным военного ведомства, всего за прошедший период было нейтрализовано 92 беспилотника над территориями различных российских регионов, а также один БПЛА над Черным морем. Таким образом, общее количество уничтоженных за последние сутки украинских беспилотников продолжает увеличиваться. Отмечается, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты, что позволило избежать каких-либо разрушений или жертв на земле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Азовским морем средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Уничтожены два украинских беспилотника», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Инцидент произошел над акваторией Азовского моря. Данная информация поступила вслед за более ранним заявлением Минобороны России о масштабном отражении ночной атаки. По данным военного ведомства, всего за прошедший период было нейтрализовано 92 беспилотника над территориями различных российских регионов, а также один БПЛА над Черным морем. Таким образом, общее количество уничтоженных за последние сутки украинских беспилотников продолжает увеличиваться. Отмечается, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты, что позволило избежать каких-либо разрушений или жертв на земле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...