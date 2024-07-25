25 июля 2024

Украина останавливает добычу угля из-за поврежденных энергостанций

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Кучеренко предположил, что в этом году основным ресурсом для отопительного сезона станет газ, а не уголь Фото:

Украинские шахты вынуждены приостанавливать добычу угля из-за повреждений энергетических блоков. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Кучеренко.

«Государственные и частные компании, которые владеют углем и добывают его, — это ДТЭК и компании, которые подчинены минэнерго, — они сегодня, наоборот, приостанавливают добычу угля, потому что его попросту некуда девать. Блоки разрушены, а на экспорт наш уголь не идет из-за экологических и экономических проблем. Экспорт закрыт для нас», — заявил Кучеренко в эфире телеканала «Киев24».

Кучеренко подчеркнул, что на складах Украины достаточно угля для удовлетворения внутренних потребностей страны, однако из-за его избытка возникают проблемы с хранением. В связи с этим шахтеры и предприятия испытывают трудности из-за простоя. Парламентарий также предположил, что в этом году основным ресурсом для отопительного сезона станет газ, а не уголь.

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Украинские шахты вынуждены приостанавливать добычу угля из-за повреждений энергетических блоков. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Кучеренко. «Государственные и частные компании, которые владеют углем и добывают его, — это ДТЭК и компании, которые подчинены минэнерго, — они сегодня, наоборот, приостанавливают добычу угля, потому что его попросту некуда девать. Блоки разрушены, а на экспорт наш уголь не идет из-за экологических и экономических проблем. Экспорт закрыт для нас», — заявил Кучеренко в эфире телеканала «Киев24». Кучеренко подчеркнул, что на складах Украины достаточно угля для удовлетворения внутренних потребностей страны, однако из-за его избытка возникают проблемы с хранением. В связи с этим шахтеры и предприятия испытывают трудности из-за простоя. Парламентарий также предположил, что в этом году основным ресурсом для отопительного сезона станет газ, а не уголь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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