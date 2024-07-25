Украина останавливает добычу угля из-за поврежденных энергостанций

26 июля 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Кучеренко предположил, что в этом году основным ресурсом для отопительного сезона станет газ, а не уголь Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Украинские шахты вынуждены приостанавливать добычу угля из-за повреждений энергетических блоков. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Кучеренко. «Государственные и частные компании, которые владеют углем и добывают его, — это ДТЭК и компании, которые подчинены минэнерго, — они сегодня, наоборот, приостанавливают добычу угля, потому что его попросту некуда девать. Блоки разрушены, а на экспорт наш уголь не идет из-за экологических и экономических проблем. Экспорт закрыт для нас», — заявил Кучеренко в эфире телеканала «Киев24». Кучеренко подчеркнул, что на складах Украины достаточно угля для удовлетворения внутренних потребностей страны, однако из-за его избытка возникают проблемы с хранением. В связи с этим шахтеры и предприятия испытывают трудности из-за простоя. Парламентарий также предположил, что в этом году основным ресурсом для отопительного сезона станет газ, а не уголь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские шахты вынуждены приостанавливать добычу угля из-за повреждений энергетических блоков. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Кучеренко. «Государственные и частные компании, которые владеют углем и добывают его, — это ДТЭК и компании, которые подчинены минэнерго, — они сегодня, наоборот, приостанавливают добычу угля, потому что его попросту некуда девать. Блоки разрушены, а на экспорт наш уголь не идет из-за экологических и экономических проблем. Экспорт закрыт для нас», — заявил Кучеренко в эфире телеканала «Киев24». Кучеренко подчеркнул, что на складах Украины достаточно угля для удовлетворения внутренних потребностей страны, однако из-за его избытка возникают проблемы с хранением. В связи с этим шахтеры и предприятия испытывают трудности из-за простоя. Парламентарий также предположил, что в этом году основным ресурсом для отопительного сезона станет газ, а не уголь.