NI: американцы не готовы платить триллионы за восстановление Украины

Американские налогоплательщики не стремятся покрывать триллионные расходы на восстановление Украины. Об этом пишет журнал National Interest.
«Восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. Украина говорит, что ей нужно в два раза больше денег. Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам», — говорится в материале журнала. Автор подчеркивает, что говорить о процессе восстановления Украины можно будет только после достижения мирного соглашения.
На данный момент США уже направили на поддержку Украины примерно 175 миллиардов долларов, не учитывая при этом, что Киев также должен погасить значительные суммы, связанные как с военными расходами, так и с довоенными долгами перед держателями облигаций в США и Европе. Давление на украинские власти растет, заключил автор статьи.
Власти Украины и США 17 апреля проводили встречу в Вашингтоне для обсуждения восстановления украинской экономики. Сообщалось, что для восстановления Украины может потребоваться триллион долларов и некоторые частные инвесторы уже начали вкладывать средства в страну. Евросоюз уже сейчас готов выплачивать Киеву конфискованные у России активы дважды в год, передает «Царьград».
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