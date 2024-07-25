Приговоренный к казни в Белоруссии немец рассказал о заданиях СБУ

26 июля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни, утверждает, что украинская СБУ использовала его для выполнения заданий в Минске. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1». «Меня связали с их кураторами из СБУ», — рассказал Кригер, добавив, что ему было предложено вылететь в Минск для выполнения важных заданий. Он также упомянул, что ему обещали заключить договор на уровне министерства обороны Украины после возвращения в Германию. Кригер описал, как прошлой осенью приобрел билет в Минск и выполнял задания по фотографированию военных объектов. После выполнения этих заданий он получил новое — забрать рюкзак из тайника, который впоследствии положил у рельс на железнодорожной станции «Озерище». Следующим утром Кригер был задержан по пути в аэропорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни, утверждает, что украинская СБУ использовала его для выполнения заданий в Минске. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1». «Меня связали с их кураторами из СБУ», — рассказал Кригер, добавив, что ему было предложено вылететь в Минск для выполнения важных заданий. Он также упомянул, что ему обещали заключить договор на уровне министерства обороны Украины после возвращения в Германию. Кригер описал, как прошлой осенью приобрел билет в Минск и выполнял задания по фотографированию военных объектов. После выполнения этих заданий он получил новое — забрать рюкзак из тайника, который впоследствии положил у рельс на железнодорожной станции «Озерище». Следующим утром Кригер был задержан по пути в аэропорт.