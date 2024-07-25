25 июля 2024

Приговоренный к казни в Белоруссии немец рассказал о заданиях СБУ

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Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни, утверждает, что украинская СБУ использовала его для выполнения заданий в Минске. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Меня связали с их кураторами из СБУ», — рассказал Кригер, добавив, что ему было предложено вылететь в Минск для выполнения важных заданий. Он также упомянул, что ему обещали заключить договор на уровне министерства обороны Украины после возвращения в Германию. Кригер описал, как прошлой осенью приобрел билет в Минск и выполнял задания по фотографированию военных объектов.

После выполнения этих заданий он получил новое — забрать рюкзак из тайника, который впоследствии положил у рельс на железнодорожной станции «Озерище». Следующим утром Кригер был задержан по пути в аэропорт.

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Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни, утверждает, что украинская СБУ использовала его для выполнения заданий в Минске. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1». «Меня связали с их кураторами из СБУ», — рассказал Кригер, добавив, что ему было предложено вылететь в Минск для выполнения важных заданий. Он также упомянул, что ему обещали заключить договор на уровне министерства обороны Украины после возвращения в Германию. Кригер описал, как прошлой осенью приобрел билет в Минск и выполнял задания по фотографированию военных объектов. После выполнения этих заданий он получил новое — забрать рюкзак из тайника, который впоследствии положил у рельс на железнодорожной станции «Озерище». Следующим утром Кригер был задержан по пути в аэропорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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