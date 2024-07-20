Дипломаты Беларуси и ФРГ консультируются по приговоренному к расстрелу наемнику

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Гражданин ФРГ был осужден по шести статьям Уголовного кодекса РБ Фото:

Министерство иностранных дел Беларуси ведет консультации с дипломатами Германии по приговоренному к смертной казни наемнику — гражданину ФРГ. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Преступник является гражданином Германии, и нам понятна забота о нем германской стороны… К этому лицу консульский доступ. По линии МИД ведутся консультации по имеющимся вариантам развития, предложенным белорусской стороной», — заявил Глаз. Его слова приводятся на странице МИД Республики Беларсу в соцсети ВК.

Гражданин Германии был приговорен к смертной казни через расстрел в Беларуси, писала The Guardian. 30-летний Рико Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса РБ. Он находится под стражей с ноября прошлого года.

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Министерство иностранных дел Беларуси ведет консультации с дипломатами Германии по приговоренному к смертной казни наемнику — гражданину ФРГ. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. «Преступник является гражданином Германии, и нам понятна забота о нем германской стороны… К этому лицу консульский доступ. По линии МИД ведутся консультации по имеющимся вариантам развития, предложенным белорусской стороной», — заявил Глаз. Его слова приводятся на странице МИД Республики Беларсу в соцсети ВК. Гражданин Германии был приговорен к смертной казни через расстрел в Беларуси, писала The Guardian. 30-летний Рико Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса РБ. Он находится под стражей с ноября прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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