Популярный фестиваль отменили в российском регионе из-за опасности БПЛА

Музыкальный фестиваль Signal, запланированный на август 2025 года в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, официально отменен по соображениям безопасности из-за угрозы использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
«Проведение фестиваля современной музыки „Сигнал“ на территории арт-парка „Никола-Ленивец“ может представлять угрозу жизни и здоровью участников <...> не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности», — сообщил Вирков. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Чиновник уточнил, что власти заранее уведомили организаторов о невозможности проведения мероприятия в этом году из-за отсутствия необходимых согласований по линии ведомств, отвечающих за антитеррористическую защищенность массовых мероприятий. Администрация района опиралась на предписания правоохранительных структур и опыт предыдущих лет, когда в стране уже фиксировались инциденты с применением БПЛА.
Несмотря на отмену, продажи билетов на Signal-2025 продолжаются на официальном сайте фестиваля, убедился корреспондент URA.RU. Стоимость четырехдневного абонемента составляет около 14 тысяч рублей. По программе в арт-парке должны были выступить известные диджеи и электронные музыканты: Nikita Zabelin, Raumtester, Kyoka, Lipelis и Errortica. Организаторы пока не сообщают о возврате средств или изменении формата мероприятия.
Мероприятие должно было пройти 14 по 18 августа. Состав участников Signal-2025 включает 300 исполнителей. В течение пяти дней на девяти сценах посетителям должны были представить музыкальные, архитектурные и художественные проекты в пространстве крупнейшего арт-парка Европы.
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