СК завершил расследование дела экс-сенатора и вице-губернатора Рязанской области

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против экс-вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и экс-сенатора от региона Ирины Петиной. Следствие считает, что бывшие чиновники получали многомиллионные взятки за помощь в заключении контрактов на покупку медицинского оборудования, сообщили источники.
«Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении Ирины Петиной и Игоря Грекова, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вскоре фигуранты и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела: следователи уже предупредили, что процедура начнется в ближайшее время», — сообщили источники газеты «Коммерсант».
Уголовное дело возбудили еще 22 марта 2022 года, но тогда в нем фигурировали лишь три предпринимателя. Однако позже были задержаны и экс-чиновники. По версии следствия, Петина получала деньги за содействие в заключении контрактов с 2011 по 2014 год на сумму больше 45 миллионов рублей, а будучи членом Совета Федерации, она получила 12,5 миллионов рублей. Грекову, считают следователи, дали две взятки, размер одной из которых составляет 25 миллионов рублей.
Показания против них дали сразу несколько предпринимателей. Одним из них стал бизнесмен из Рязани Артем Негов. Он рассказал минимум о двух случаях взятки, полученных Грековым и Петиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.