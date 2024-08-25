Львовская чиновница показала неприличный жест во время гимна Украины

Чиновница во Львове отказалась вставать во время гимна Украины
Чиновница Областной военной администрации (ОВА) во Львове (Украина) отказалась вставать во время гимна Украины и показала средний палец в ответ на замечания. Об этом сообщили украинские СМИ.
«Во Львове чиновница ОВА отказалась вставать во время исполнения гимна Украины, а в ответ на замечания показала неприличный жест», — заявили в telegram-канале «Страна». По их данным, женщина уже уволена из ОВА.
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