Львовская чиновница показала неприличный жест во время гимна Украины

Чиновница Львова отказалась вставать во время гимна Украины и была уволена
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Чиновница во Львове отказалась вставать во время гимна Украины
Чиновница во Львове отказалась вставать во время гимна Украины Фото:

Чиновница Областной военной администрации (ОВА) во Львове (Украина) отказалась вставать во время гимна Украины и показала средний палец в ответ на замечания. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Во Львове чиновница ОВА отказалась вставать во время исполнения гимна Украины, а в ответ на замечания показала неприличный жест», — заявили в telegram-канале «Страна». По их данным, женщина уже уволена из ОВА.

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Чиновница Областной военной администрации (ОВА) во Львове (Украина) отказалась вставать во время гимна Украины и показала средний палец в ответ на замечания. Об этом сообщили украинские СМИ. «Во Львове чиновница ОВА отказалась вставать во время исполнения гимна Украины, а в ответ на замечания показала неприличный жест», — заявили в telegram-канале «Страна». По их данным, женщина уже уволена из ОВА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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