Трамп и Харрис определились с датой проведения дебатов

Трамп: дебаты с Харрис состоятся 10 сентября

28 августа 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Трамп анонсировал дебаты в преддверии выборов Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-президентом страны и кандидат от республиканцев Дональд Трамп США анонсировал дебаты с вице-президентом Камалой Харрис в преддверии выборов. По его словам, встреча состоится 10 сентября. «Я достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис. Дебаты состоятся 10 сентября», — написал Трамп в соцсети Truth Social Выборы президента США пройдут в ноябре. На пост главы страны претендует Дональд Тарам и Камала Харрис, которая участвует в выборах вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Ранее Трамп заявлял, что Харрис отказывалась от дебатов с ним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президентом страны и кандидат от республиканцев Дональд Трамп США анонсировал дебаты с вице-президентом Камалой Харрис в преддверии выборов. По его словам, встреча состоится 10 сентября. «Я достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис. Дебаты состоятся 10 сентября», — написал Трамп в соцсети Truth Social Выборы президента США пройдут в ноябре. На пост главы страны претендует Дональд Тарам и Камала Харрис, которая участвует в выборах вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Ранее Трамп заявлял, что Харрис отказывалась от дебатов с ним.