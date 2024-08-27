27 августа 2024

Трамп и Харрис определились с датой проведения дебатов

Трамп: дебаты с Харрис состоятся 10 сентября
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Трамп анонсировал дебаты в преддверии выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Экс-президентом страны и кандидат от республиканцев Дональд Трамп США анонсировал дебаты с вице-президентом Камалой Харрис в преддверии выборов. По его словам, встреча состоится 10 сентября.

«Я достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис. Дебаты состоятся 10 сентября», — написал Трамп в соцсети Truth Social

Выборы президента США пройдут в ноябре. На пост главы страны претендует Дональд Тарам и Камала Харрис, которая участвует в выборах вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Ранее Трамп заявлял, что Харрис отказывалась от дебатов с ним.

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Экс-президентом страны и кандидат от республиканцев Дональд Трамп США анонсировал дебаты с вице-президентом Камалой Харрис в преддверии выборов. По его словам, встреча состоится 10 сентября. «Я достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис. Дебаты состоятся 10 сентября», — написал Трамп в соцсети Truth Social Выборы президента США пройдут в ноябре. На пост главы страны претендует Дональд Тарам и Камала Харрис, которая участвует в выборах вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Ранее Трамп заявлял, что Харрис отказывалась от дебатов с ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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