Трамп и Харрис определились с датой проведения дебатов

Экс-президентом страны и кандидат от республиканцев Дональд Трамп США анонсировал дебаты с вице-президентом Камалой Харрис в преддверии выборов. По его словам, встреча состоится 10 сентября.
«Я достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис. Дебаты состоятся 10 сентября», — написал Трамп в соцсети Truth Social
Выборы президента США пройдут в ноябре. На пост главы страны претендует Дональд Тарам и Камала Харрис, которая участвует в выборах вместо вышедшего из предвыборной гонки нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Ранее Трамп заявлял, что Харрис отказывалась от дебатов с ним.
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