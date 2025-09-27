Совет по правам человека ООН утратил объективность и используется в политических целях. Такое мнение выразил постпред боливарианской республики при Организации Объединенных Наций в Женеве Александр Габриэль Яньес Делез. По мнению дипломата, под предлогом защиты прав человека государства, выступающие против Венесуэлы, предпринимают попытки изменить политическую систему страны.
Как отметил Яньес Делез в беседе с журналистами РИА Новости, тема прав человека ранее применялась оппонентами правительства бывшего президента Уго Чавеса, а в настоящее время этот инструмент используется против кабинета министров действующего главы государства Николаса Мадуро.
«Права человека превращаются в средство давления с целью смены политического строя. Под видом защиты так называемых прав человека пытаются дискредитировать и лишить легитимности те правительства, которые не идут на уступки крупным мировым державам», — подчеркнул дипломат в разговоре с агентством.
Постпред также выразил недоумение по поводу избирательного подхода Совета: «Обращали ли вы внимание на то, что не было принято ни одной резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в европейских странах? Складывается впечатление, будто нарушения происходят исключительно в так называемых странах третьего мира, а в США, Франции, Германии и Великобритании подобных случаев не фиксируется», — добавил он.
Кроме того, представитель Венесуэлы указал на проблему массовых нарушений прав человека в связи с миграционным кризисом в средиземноморском регионе, который стал следствием политики Европейского союза. По словам дипломата, Совет по правам человека предпочитает обходить эту тему стороной.
Ранее с аналогичной критикой в адрес Совета по правам человека ООН выступала Россия, призывая организацию отказаться от двойных стандартов и объективно реагировать на нарушения прав человека не только в странах так называемого третьего мира, но и в государствах Европы, Великобритании и других странах Запада. Российская делегация также обращала внимание на случаи дискриминации русскоязычного населения и репрессивную миграционную политику в Прибалтике.
