В Москве арестовали участника массовой драки мигрантов

В Москве арестовали одного из участников массовой драки на Жулебинском бульваре Абдулхака Джаманкулова. Эта информация была опубликована telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Кузьминским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Абдулхака Джаманкулова на срок один месяц и 30 суток (до 28 октября). Джаманкулов обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — написано в мессенджере.
По данным МВД, в драке участвовали более 20 мигрантов. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы, подчеркивает «Царьград». Участников конфликта доставили в полицию. Многим грозит депортация из страны, пишет RT.
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