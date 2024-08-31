31 августа 2024

В Москве арестовали участника массовой драки мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие задержанные находились в РФ нелегально
Многие задержанные находились в РФ нелегально Фото:

В Москве арестовали одного из участников массовой драки на Жулебинском бульваре Абдулхака Джаманкулова. Эта информация была опубликована telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Кузьминским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Абдулхака Джаманкулова на срок один месяц и 30 суток (до 28 октября). Джаманкулов обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — написано в мессенджере.

По данным МВД, в драке участвовали более 20 мигрантов. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы, подчеркивает «Царьград». Участников конфликта доставили в полицию. Многим грозит депортация из страны, пишет RT.

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В Москве арестовали одного из участников массовой драки на Жулебинском бульваре Абдулхака Джаманкулова. Эта информация была опубликована telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. «Кузьминским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Абдулхака Джаманкулова на срок один месяц и 30 суток (до 28 октября). Джаманкулов обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — написано в мессенджере. По данным МВД, в драке участвовали более 20 мигрантов. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы, подчеркивает «Царьград». Участников конфликта доставили в полицию. Многим грозит депортация из страны, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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