Песков высказался о режиме Зеленского

Песков: режим Зеленского нелегитимен, но продолжает работу
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Режим Зеленского нелегитимен де-юре Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение о легитимности власти в Украине. Он заявил, что с точки зрения России режим Владимира Зеленского не имеет легитимности, но продолжает работать.

«Режим Зеленского де-юре нелегитимен», — рассказал Песков РИА Новости. Но по мнению пресс-секретаря, он де-факто продолжает свою деятельность.

Ранее, в ночь на 20 мая завершился срок полномочий Владимира Зеленского как действующего президента Украины. Это означает, что он утратил полномочия главы государства, но из-за действующего военного положения на Украине продолжает свою деятельность.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение о легитимности власти в Украине. Он заявил, что с точки зрения России режим Владимира Зеленского не имеет легитимности, но продолжает работать. «Режим Зеленского де-юре нелегитимен», — рассказал Песков РИА Новости. Но по мнению пресс-секретаря, он де-факто продолжает свою деятельность. Ранее, в ночь на 20 мая завершился срок полномочий Владимира Зеленского как действующего президента Украины. Это означает, что он утратил полномочия главы государства, но из-за действующего военного положения на Украине продолжает свою деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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