Песков высказался о режиме Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение о легитимности власти в Украине. Он заявил, что с точки зрения России режим Владимира Зеленского не имеет легитимности, но продолжает работать.
«Режим Зеленского де-юре нелегитимен», — рассказал Песков РИА Новости. Но по мнению пресс-секретаря, он де-факто продолжает свою деятельность.
Ранее, в ночь на 20 мая завершился срок полномочий Владимира Зеленского как действующего президента Украины. Это означает, что он утратил полномочия главы государства, но из-за действующего военного положения на Украине продолжает свою деятельность.
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