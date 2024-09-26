РБК: банки России ужесточили условия по ипотеке

27 сентября 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские банки ужесточили условия по семейной ипотеке, чтобы сберечь лимиты. По оценкам Министерства финансов, лимитов должно хватить до ноября. «Перераспределения лимитов должно хватить до ноября и банки ужесточают выдачу семейной ипотеки. Минфин следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать решение об увеличении лимитов», — сообщает РБК. Эксперты издания отмечают, что банки повышают первый взнос по семейной ипотеки до 50%. При этом льготный кредит оформляют только зарплатным клиентам или при часть средств предлагается в заем на рыночных условиях. Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские банки ужесточили условия по семейной ипотеке, чтобы сберечь лимиты. По оценкам Министерства финансов, лимитов должно хватить до ноября. «Перераспределения лимитов должно хватить до ноября и банки ужесточают выдачу семейной ипотеки. Минфин следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать решение об увеличении лимитов», — сообщает РБК. Эксперты издания отмечают, что банки повышают первый взнос по семейной ипотеки до 50%. При этом льготный кредит оформляют только зарплатным клиентам или при часть средств предлагается в заем на рыночных условиях. Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк, сообщает «Национальная служба новостей».