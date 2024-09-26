26 сентября 2024

РБК: банки России ужесточили условия по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, банк, зарплата, купюры, калькулятор, ипотека, сдача, финансы, премия, банкноты, деньги, расчет, взятка, валюта, бухгалтер, откат, платеж
Обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года Фото:

Российские банки ужесточили условия по семейной ипотеке, чтобы сберечь лимиты. По оценкам Министерства финансов, лимитов должно хватить до ноября.

«Перераспределения лимитов должно хватить до ноября и банки ужесточают выдачу семейной ипотеки. Минфин следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать решение об увеличении лимитов», — сообщает РБК.

Эксперты издания отмечают, что банки повышают первый взнос по семейной ипотеки до 50%. При этом льготный кредит оформляют только зарплатным клиентам или при часть средств предлагается в заем на рыночных условиях.

Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк, сообщает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские банки ужесточили условия по семейной ипотеке, чтобы сберечь лимиты. По оценкам Министерства финансов, лимитов должно хватить до ноября. «Перераспределения лимитов должно хватить до ноября и банки ужесточают выдачу семейной ипотеки. Минфин следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать решение об увеличении лимитов», — сообщает РБК. Эксперты издания отмечают, что банки повышают первый взнос по семейной ипотеки до 50%. При этом льготный кредит оформляют только зарплатным клиентам или при часть средств предлагается в заем на рыночных условиях. Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...