РБК: банки России ужесточили условия по ипотеке

Российские банки ужесточили условия по семейной ипотеке, чтобы сберечь лимиты. По оценкам Министерства финансов, лимитов должно хватить до ноября.
«Перераспределения лимитов должно хватить до ноября и банки ужесточают выдачу семейной ипотеки. Минфин следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать решение об увеличении лимитов», — сообщает РБК.
Эксперты издания отмечают, что банки повышают первый взнос по семейной ипотеки до 50%. При этом льготный кредит оформляют только зарплатным клиентам или при часть средств предлагается в заем на рыночных условиях.
Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк, сообщает «Национальная служба новостей».
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