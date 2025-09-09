В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей четырех крупных музеев города

Росгвардия эвакуирует Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей
Росгвардия эвакуирует Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей

В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей и сотрудников четырех крупных музеях после поступления анонимных сообщений об угрозе. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

«В Санкт-Петербурге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев», — заявили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Информацию об этом представители ведомства опубликовали в своем telegram-канале.

В Росгвардии сообщили, что поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах на территории учреждений. Экипажи вневедомственной охраны обеспечивают порядок и содействуют эвакуации посетителей и сотрудников из Государственного Эрмитажа, Музея Фаберже, Всероссийского музея А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориального музея-лицея.

