В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей четырех крупных музеев города

В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей и сотрудников четырех крупных музеях после поступления анонимных сообщений об угрозе. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
«В Санкт-Петербурге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев», — заявили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Информацию об этом представители ведомства опубликовали в своем telegram-канале.
В Росгвардии сообщили, что поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах на территории учреждений. Экипажи вневедомственной охраны обеспечивают порядок и содействуют эвакуации посетителей и сотрудников из Государственного Эрмитажа, Музея Фаберже, Всероссийского музея А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориального музея-лицея.
