Спецборт МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян

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Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
На борту находятся члены семей дипломатических работников Фото:

Самолет МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян — членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Там добавили, что эвакуация проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова. Борт прибудет в Москву 3 октября.

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли точечный удар по Бейруту. Ракеты ударили по центру медицинской службы «Хезболлы» в квартале Эль-Башура и по жилому дому на улице Селима Саляма.

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Самолет МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян — членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Там добавили, что эвакуация проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова. Борт прибудет в Москву 3 октября. Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли точечный удар по Бейруту. Ракеты ударили по центру медицинской службы «Хезболлы» в квартале Эль-Башура и по жилому дому на улице Селима Саляма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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