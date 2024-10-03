Спецборт МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян

На борту находятся члены семей дипломатических работников
Самолет МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян — членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Там добавили, что эвакуация проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова. Борт прибудет в Москву 3 октября.
Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли точечный удар по Бейруту. Ракеты ударили по центру медицинской службы «Хезболлы» в квартале Эль-Башура и по жилому дому на улице Селима Саляма.
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