Похитителю кенгуру Ивану Некрасову советовали больше общаться с животными

Похитителю кенгуру, карлику Ивану Некрасову врачи рекомендовали общаться с животными для лечения психического расстройства. Об этом рассказала адвокат задержанного Екатерина Сентищева.
«В явке с повинной он указал, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. Ему это было рекомендовано врачом», — передает слова Сентищевой РИА Новости. Адвокат Некрасова, страдающего с детства от проблем с психикой, добавила, что он будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.
Правоохранители 2 октября задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги. Некрасов был пойман во Владимирской области. Более подробно о происшествии можно узнать в материале URA.RU.
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