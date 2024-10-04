Похитителю кенгуру Ивану Некрасову советовали больше общаться с животными

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Арестованный за кражу кенгуру Некрасов имеет ментальные проблемы
Арестованный за кражу кенгуру Некрасов имеет ментальные проблемы Фото:

Похитителю кенгуру, карлику Ивану Некрасову врачи рекомендовали общаться с животными для лечения психического расстройства. Об этом рассказала адвокат задержанного Екатерина Сентищева.

«В явке с повинной он указал, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. Ему это было рекомендовано врачом», — передает слова Сентищевой РИА Новости. Адвокат Некрасова, страдающего с детства от проблем с психикой, добавила, что он будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Правоохранители 2 октября задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги. Некрасов был пойман во Владимирской области. Более подробно о происшествии можно узнать в материале URA.RU.

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Похитителю кенгуру, карлику Ивану Некрасову врачи рекомендовали общаться с животными для лечения психического расстройства. Об этом рассказала адвокат задержанного Екатерина Сентищева. «В явке с повинной он указал, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. Ему это было рекомендовано врачом», — передает слова Сентищевой РИА Новости. Адвокат Некрасова, страдающего с детства от проблем с психикой, добавила, что он будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Правоохранители 2 октября задержали подозреваемого в краже детенышей кенгуру из зоопарков Ярославля и Калуги. Некрасов был пойман во Владимирской области. Более подробно о происшествии можно узнать в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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