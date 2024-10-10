10 октября 2024

Посол России в Нидерландах обвинил ВСУ в расстреле жителей Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу, stock
Запад игнорирует преступления ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняются в расстреле мирных жителей Курской области, и Запад игнорирует эти преступления. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь „на русских право на жизнь не распространяется“», — передает слова посла РИА Новости. Тарабрин также выразил недовольство по поводу того, что Запад закрывает глаза на факты силовой мобилизации на Украине.

ВСУ предприняли попытку вторжения на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Бои с противником в российском регионе продолжаются. Ранее глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что ВСУ захватили мирных граждан, жителей Суджанского района. По данным военкоров сейчас в курском приграничье началась вторая фаза контрнаступления, в ходе которого ВСУ начали отступать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняются в расстреле мирных жителей Курской области, и Запад игнорирует эти преступления. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин. «Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь „на русских право на жизнь не распространяется“», — передает слова посла РИА Новости. Тарабрин также выразил недовольство по поводу того, что Запад закрывает глаза на факты силовой мобилизации на Украине. ВСУ предприняли попытку вторжения на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Бои с противником в российском регионе продолжаются. Ранее глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что ВСУ захватили мирных граждан, жителей Суджанского района. По данным военкоров сейчас в курском приграничье началась вторая фаза контрнаступления, в ходе которого ВСУ начали отступать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...