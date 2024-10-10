Посол России в Нидерландах обвинил ВСУ в расстреле жителей Курской области

10 октября 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Запад игнорирует преступления ВСУ в Курской области Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняются в расстреле мирных жителей Курской области, и Запад игнорирует эти преступления. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин. «Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь „на русских право на жизнь не распространяется“», — передает слова посла РИА Новости. Тарабрин также выразил недовольство по поводу того, что Запад закрывает глаза на факты силовой мобилизации на Украине. ВСУ предприняли попытку вторжения на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Бои с противником в российском регионе продолжаются. Ранее глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что ВСУ захватили мирных граждан, жителей Суджанского района. По данным военкоров сейчас в курском приграничье началась вторая фаза контрнаступления, в ходе которого ВСУ начали отступать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняются в расстреле мирных жителей Курской области, и Запад игнорирует эти преступления. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин. «Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь „на русских право на жизнь не распространяется“», — передает слова посла РИА Новости. Тарабрин также выразил недовольство по поводу того, что Запад закрывает глаза на факты силовой мобилизации на Украине. ВСУ предприняли попытку вторжения на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Бои с противником в российском регионе продолжаются. Ранее глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что ВСУ захватили мирных граждан, жителей Суджанского района. По данным военкоров сейчас в курском приграничье началась вторая фаза контрнаступления, в ходе которого ВСУ начали отступать.