Путин поздравил Кыонга с избранием президентом Вьетнама

Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама
Российский президент Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонгу с избранием главой Вьетнама. Об этом сообщает Кремль.
«Уважаемый товарищ Лыонг Кыонг! Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Вьетнама», — говорится в сообщении
Путин отметил, что отношения между Вьетнамом и России развиваются плодотворно, в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Поэтому он надеется, что такая работа будет продолжена.
Лыонг Кыонг занимал пост члена политбюро ЦК Компартии. Ему 67 лет. Ранее президентом Вьетнама был То Лама.
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