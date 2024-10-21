Путин поздравил Кыонга с избранием президентом Вьетнама

21 октября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама Фото: LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС Российский президент Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонгу с избранием главой Вьетнама. Об этом сообщает Кремль. «Уважаемый товарищ Лыонг Кыонг! Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Вьетнама», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин отметил, что отношения между Вьетнамом и России развиваются плодотворно, в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Поэтому он надеется, что такая работа будет продолжена. Лыонг Кыонг занимал пост члена политбюро ЦК Компартии. Ему 67 лет. Ранее президентом Вьетнама был То Лама. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонгу с избранием главой Вьетнама. Об этом сообщает Кремль. «Уважаемый товарищ Лыонг Кыонг! Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Вьетнама», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Путин отметил, что отношения между Вьетнамом и России развиваются плодотворно, в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Поэтому он надеется, что такая работа будет продолжена. Лыонг Кыонг занимал пост члена политбюро ЦК Компартии. Ему 67 лет. Ранее президентом Вьетнама был То Лама.