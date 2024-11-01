Денежная база России резко снизилась

ЦБ РФ: объем денежной массы России снизился на 111, 1 млрд рублей за неделю
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Банк России заявил о снижении денежной массы за неделю
Банк России заявил о снижении денежной массы за неделю Фото:

Объем денежной базы на 25 октября 2024 года составил 18 357,4 млрд рублей, что на 111,1 млрд рублей меньше по сравнению неделей ранее. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«На 18 октября денежная база в России равнялась 18 468,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,61%, или на 111,1 млрд рублей», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы регулятора.

За неделю с 18 по 25 октября денежная база снизилась на 0,61%. Текущие изменения показывают динамику в обращении наличных денег и остатков на счетах обязательных резервов.

Денежная масса представляет собой общий объем наличных денежных средств и безналичных активов, находящихся в обращении. Для расчета этого показателя учитываются все денежные ресурсы, как финансовых, так и нефинансовых организаций, а также частных лиц. Они выражены как в наличной, так и в безналичной форме в рублях, за исключением кредитных средств.

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Объем денежной базы на 25 октября 2024 года составил 18 357,4 млрд рублей, что на 111,1 млрд рублей меньше по сравнению неделей ранее. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. «На 18 октября денежная база в России равнялась 18 468,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,61%, или на 111,1 млрд рублей», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы регулятора. За неделю с 18 по 25 октября денежная база снизилась на 0,61%. Текущие изменения показывают динамику в обращении наличных денег и остатков на счетах обязательных резервов. Денежная масса представляет собой общий объем наличных денежных средств и безналичных активов, находящихся в обращении. Для расчета этого показателя учитываются все денежные ресурсы, как финансовых, так и нефинансовых организаций, а также частных лиц. Они выражены как в наличной, так и в безналичной форме в рублях, за исключением кредитных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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