Денежная база России резко снизилась

Объем денежной базы на 25 октября 2024 года составил 18 357,4 млрд рублей, что на 111,1 млрд рублей меньше по сравнению неделей ранее. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
«На 18 октября денежная база в России равнялась 18 468,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,61%, или на 111,1 млрд рублей», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы регулятора.
За неделю с 18 по 25 октября денежная база снизилась на 0,61%. Текущие изменения показывают динамику в обращении наличных денег и остатков на счетах обязательных резервов.
Денежная масса представляет собой общий объем наличных денежных средств и безналичных активов, находящихся в обращении. Для расчета этого показателя учитываются все денежные ресурсы, как финансовых, так и нефинансовых организаций, а также частных лиц. Они выражены как в наличной, так и в безналичной форме в рублях, за исключением кредитных средств.
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