В Иркутской области произошло нападение на зампреда городской думы

Несколько мужчин с битами напали на зампреда гордумы Ангарска в Иркутской области Александра Куранова
На заместителя председателя городской думы Ангарска Александра Куранова напали несколько мужчин с битами. Об этом сообщают правоохранительные органы Иркутской области.
«Вчера вечером было совершено покушение на Александра Евдокимовича Куранова, заместителя председателя Думы Ангарского городского округа», — сообщили в telegram-канале Думы. Уточняется, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают над определением личностей нападавших и возможных мотивов их действий. ТАСС передает, что на Куранова напали несколько мужчин с битами.
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