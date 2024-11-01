В Иркутской области произошло нападение на зампреда городской думы

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Несколько мужчин с битами напали на зампреда гордумы Ангарска в Иркутской области Александра Куранова
Несколько мужчин с битами напали на зампреда гордумы Ангарска в Иркутской области Александра Куранова Фото:

На заместителя председателя городской думы Ангарска Александра Куранова напали несколько мужчин с битами. Об этом сообщают правоохранительные органы Иркутской области. 

«Вчера вечером было совершено покушение на Александра Евдокимовича Куранова, заместителя председателя Думы Ангарского городского округа», — сообщили в telegram-канале Думы. Уточняется, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают над определением личностей нападавших и возможных мотивов их действий. ТАСС передает, что на Куранова напали несколько мужчин с битами.

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На заместителя председателя городской думы Ангарска Александра Куранова напали несколько мужчин с битами. Об этом сообщают правоохранительные органы Иркутской области.  «Вчера вечером было совершено покушение на Александра Евдокимовича Куранова, заместителя председателя Думы Ангарского городского округа», — сообщили в telegram-канале Думы. Уточняется, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают над определением личностей нападавших и возможных мотивов их действий. ТАСС передает, что на Куранова напали несколько мужчин с битами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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