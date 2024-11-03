В Иране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба. Видео

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В Иране молодая девушка разделась на улице, сделала она это в знак протеста против хиджаба
В Иране молодая девушка разделась на улице, сделала она это в знак протеста против хиджаба Фото:

Молодая девушка разделась до нижнего белья в университете Ирана. Студентку задержала охрана учебного заведения. Предположительно, она это сделала в знак протеста против исламского дресс-кода.

«В субботу молодая женщина разделась до нижнего белья в иранском университете, очевидно, в знак протеста против строгого исламского дресс-кода в стране», — сообщило Reuters. По словам представителя университета Амира Махджоба, в полицейском участке выяснили, что девушка находится под сильным психологическим давлением и имеет психическое расстройство. К тому же, согласно сообщениям местных СМИ, во время ареста студентку избили, ударив головой о дверь автомобиля.

В Иране парламент рассматривает законопроект, который предусматривает ужесточение требований к ношению хиджаба. Данный законопроект был одобрен Советом стражей Конституции, органом, в который входят представители консервативного духовенства. В соответствии с новыми правилами, за первое нарушение предусмотрен штраф в размере около 50 долларов, а за последующие нарушения штраф может достигать до 400 долларов, что значительно превышает среднемесячный доход в стране, колеблющийся от 200 долларов до 250 долларов.

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Молодая девушка разделась до нижнего белья в университете Ирана. Студентку задержала охрана учебного заведения. Предположительно, она это сделала в знак протеста против исламского дресс-кода. «В субботу молодая женщина разделась до нижнего белья в иранском университете, очевидно, в знак протеста против строгого исламского дресс-кода в стране», — сообщило Reuters. По словам представителя университета Амира Махджоба, в полицейском участке выяснили, что девушка находится под сильным психологическим давлением и имеет психическое расстройство. К тому же, согласно сообщениям местных СМИ, во время ареста студентку избили, ударив головой о дверь автомобиля. В Иране парламент рассматривает законопроект, который предусматривает ужесточение требований к ношению хиджаба. Данный законопроект был одобрен Советом стражей Конституции, органом, в который входят представители консервативного духовенства. В соответствии с новыми правилами, за первое нарушение предусмотрен штраф в размере около 50 долларов, а за последующие нарушения штраф может достигать до 400 долларов, что значительно превышает среднемесячный доход в стране, колеблющийся от 200 долларов до 250 долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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