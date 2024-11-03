Молодая девушка разделась до нижнего белья в университете Ирана. Студентку задержала охрана учебного заведения. Предположительно, она это сделала в знак протеста против исламского дресс-кода.
«В субботу молодая женщина разделась до нижнего белья в иранском университете, очевидно, в знак протеста против строгого исламского дресс-кода в стране», — сообщило Reuters. По словам представителя университета Амира Махджоба, в полицейском участке выяснили, что девушка находится под сильным психологическим давлением и имеет психическое расстройство. К тому же, согласно сообщениям местных СМИ, во время ареста студентку избили, ударив головой о дверь автомобиля.
В Иране парламент рассматривает законопроект, который предусматривает ужесточение требований к ношению хиджаба. Данный законопроект был одобрен Советом стражей Конституции, органом, в который входят представители консервативного духовенства. В соответствии с новыми правилами, за первое нарушение предусмотрен штраф в размере около 50 долларов, а за последующие нарушения штраф может достигать до 400 долларов, что значительно превышает среднемесячный доход в стране, колеблющийся от 200 долларов до 250 долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.