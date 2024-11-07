Мишустин пообещал 30 млрд рублей на льготные кредиты сельскому хозяйству

Правительство России выделит дополнительные средства в размере свыше 30 миллиардов рублей на субсидирование программы льготного кредитования для сельскохозяйственных производителей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство выделит дополнительно свыше 30 миллиардов рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей», — написали в официальном telegram-канале правительства. Такое решение было принято на заседании ведомства.
Субсидии будут направлены на финансирование уже взятых аграриями займов, что позволит покрыть обязательства по ранее выданным кредитам. Это, по оценкам правительства, позволит поддержать более 50 тысяч сельхозпроизводителей, улучшив условия их работы, а также поможет сохранить высокие стандарты рентабельности в агросекторе.
«Рассчитываем, что это решение будет способствовать сохранению рентабельности как конкретных хозяйств, так и всей отрасли в целом. Крайне важно обеспечить развитие внутреннего производства в соответствии с потребностями», — подчеркнул Михаил Мишустин. Он также поручил Министерству сельского хозяйства разработать допмеры для стимулирования производства и увеличения предложения продукции на внутреннем рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.