На Украине высказались о призыве сына Чикатило в ВСУ

В украинском военкомате опровергли призыв сына Чикатило в ВСУ
Сына Чикатило не призвали из-за наличия хронических заболеваний
Сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило — Юрий Чикатило — не призывался в ВСУ. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника Слободского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) Дмитрия Слету.

Издание «Общественное. Харьков» связалось со Слетой. Тот опроверг призыв Юрия Чикатило в ряды украинской армии. Также журналисты издания заявили, что связались с Юрием Чикатило. Он подтвердил, что проходил процедуру обновления персональных данных в ТЦК. Однако мужчина пояснил, что не подлежит призыву из-за наличия хронических заболеваний. Издание также уточняет, что в последнее время Юрий Чикатило проживает в Харьковской области.

Его отец, Андрей Чикатило, был осужден за совершение более 50 убийств на территории СССР. Он был расстрелян в 1994 году.

