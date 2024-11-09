09 ноября 2024

Путин лично обратился к сотрудникам органов внутренних дел по случаю праздника. Видео

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Путин отметил мужество сотрудников внутренних дел
Путин отметил мужество сотрудников внутренних дел Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных с Днем сотрудника органов внутренних дел. Глава государства записал видеообращение, которое опубликовано в telegram-канале Кремля.

«Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твёрдой верой в силу Закона и справедливость, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу», — поздравил сотрудников Путин. Он также отдал дань уважения ветеранам ведомства.

Ранее президент России подписал указ о выплате по пять миллионов рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников Следкома. В случае ранения выплата составит три миллиона рублей.

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Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных с Днем сотрудника органов внутренних дел. Глава государства записал видеообращение, которое опубликовано в telegram-канале Кремля. «Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твёрдой верой в силу Закона и справедливость, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу», — поздравил сотрудников Путин. Он также отдал дань уважения ветеранам ведомства. Ранее президент России подписал указ о выплате по пять миллионов рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников Следкома. В случае ранения выплата составит три миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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