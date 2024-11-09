Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных с Днем сотрудника органов внутренних дел. Глава государства записал видеообращение, которое опубликовано в telegram-канале Кремля.
«Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твёрдой верой в силу Закона и справедливость, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу», — поздравил сотрудников Путин. Он также отдал дань уважения ветеранам ведомства.
Ранее президент России подписал указ о выплате по пять миллионов рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников Следкома. В случае ранения выплата составит три миллиона рублей.
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