В Крыму отреагировали на слова советника Трампа о возвращении полуострова

Смирнов: заявления Ланца о тщетности планов Украины по Крыму — смелое признание
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Смирнов заявил, что планы Зеленского по возврату Крыма никогда не имели серьезных оснований
Смирнов заявил, что планы Зеленского по возврату Крыма никогда не имели серьезных оснований Фото:
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Слова старшего советника избранного президента США Дональда Трампа и стратегa Республиканской партии Брайана Ланца о нереалистичности планов Украины по возвращению Крыма можно рассматривать как смелое признание фактов. Такую точку зрения выразил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — передает слова Смирнова РИА Новости. Он добавил, что мнение Трампа может быть подхвачено другими западными лидерами, а Запад будет защищать свои интересы, даже если это повредит Украине.

Брайан Ланц 9 ноября заявил, что Украина не сможет вернуть Крым. Он отметил, что мир не наступит, пока Киев ставит возвращение Крыма в приоритет, добавив, что в таком случае американская военная поддержка может быть прекращена. Однако в офисе Трампа позже уточнили, что Ланц высказывался не от имени президента, передает «Национальная служба новостей».

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Слова старшего советника избранного президента США Дональда Трампа и стратегa Республиканской партии Брайана Ланца о нереалистичности планов Украины по возвращению Крыма можно рассматривать как смелое признание фактов. Такую точку зрения выразил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — передает слова Смирнова РИА Новости. Он добавил, что мнение Трампа может быть подхвачено другими западными лидерами, а Запад будет защищать свои интересы, даже если это повредит Украине. Брайан Ланц 9 ноября заявил, что Украина не сможет вернуть Крым. Он отметил, что мир не наступит, пока Киев ставит возвращение Крыма в приоритет, добавив, что в таком случае американская военная поддержка может быть прекращена. Однако в офисе Трампа позже уточнили, что Ланц высказывался не от имени президента, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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