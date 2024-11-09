Украина не сможет вернуть Крым. Об этом сообщил старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланз.
«Когда Зеленский (президент Украины — прим. URA.RU) говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет», — передает слова советника BBC. Он добавил, что если Украина поставит вопрос о возвращении Крыма в приоритет, то американские военные прекратят оказывать поддержку Киеву.
Ранее бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер сообщил телеканалу Al Jazeera English, что Зеленскому при любых обстоятельствах придется отказаться от Крыма, передает «360.ru». По его словам, Крым никогда не принадлежал Киеву.
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