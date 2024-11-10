Стоимость биткоина обновила исторический максимум в четвертый раз за эту неделю

Цена на биткойн достигла нового рекордного уровня. Это следует из данных торговой платформы Binance.
Согласно информации Binance, стоимость криптовалюты поднялась до 80 тысячи долларов. Рост продолжается на фоне победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
Только за эту неделю, начиная с 5 ноября, цена за биткойн несколько раз обновила исторический максимум. В день выборов президента США, 5 ноября, стоимость криптовалюты превысила 74,3 тысячи долларов. Уже через два дня, 7 ноября, цена биткойна (BTC) достигла отметки в 76 тысяч долларов. 9 ноября, стоимость криптовалюты составила 77 тысячи долларов.
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