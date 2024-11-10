Депутат Буцкая требует наказывать за съемки видео с дронами

Депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Буцкая заявила, что необходимо на законодательном уровне запрещать съемку и публикацию видео с беспилотниками. Ее заявление прозвучало на фоне массированной атаки ВСУ по Подмосковью. Женщина недовольна тем, что многие telegram-каналы начали размещать видео с последствиями атак.
«Все новостные telegram-каналы сегодня забиты новостями об атаке БПЛА. С фото и видео!!! На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/пораженных дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления, обязательно должно быть наказание!» —
Она добавила, что запретить публикацию подобного характера необходимо по причине того, что ВСУ благодаря таким видео могут понять, достиг их удар цели или нет. Также Украина может использовать видео с целью собственной информационной пропаганды, добавила депутат. Она подытожила, что те, кто размещают видео с дронами «работают на врага».
Украина 10 ноября совершила массированную атаку на Москву и Подмосковье. За полтора часа с начала атки средствами российской противовоздушной обороны были сбиты не менее 30-ти дронов. Также сообщалось о пострадавших, передает телеканал «Царьград».
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