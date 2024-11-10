Депутат Буцкая требует наказывать за съемки видео с дронами

10 ноября 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Татьяна Буцкая требует запретить публикацию видео с дронами в соцсетях и мессенджерах Фото: Пресс-служба Госдумы Депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Буцкая заявила, что необходимо на законодательном уровне запрещать съемку и публикацию видео с беспилотниками. Ее заявление прозвучало на фоне массированной атаки ВСУ по Подмосковью. Женщина недовольна тем, что многие telegram-каналы начали размещать видео с последствиями атак. «Все новостные telegram-каналы сегодня забиты новостями об атаке БПЛА. С фото и видео!!! На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/пораженных дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления, обязательно должно быть наказание!» — написала Буцкая в Telegram. Новость по теме Загорелись дома и автомобили, пострадали люди: как выглядит Подмосковье после массированной атаки ВСУ. Видео Она добавила, что запретить публикацию подобного характера необходимо по причине того, что ВСУ благодаря таким видео могут понять, достиг их удар цели или нет. Также Украина может использовать видео с целью собственной информационной пропаганды, добавила депутат. Она подытожила, что те, кто размещают видео с дронами «работают на врага». Украина 10 ноября совершила массированную атаку на Москву и Подмосковье. За полтора часа с начала атки средствами российской противовоздушной обороны были сбиты не менее 30-ти дронов. Также сообщалось о пострадавших, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Буцкая заявила, что необходимо на законодательном уровне запрещать съемку и публикацию видео с беспилотниками. Ее заявление прозвучало на фоне массированной атаки ВСУ по Подмосковью. Женщина недовольна тем, что многие telegram-каналы начали размещать видео с последствиями атак. «Все новостные telegram-каналы сегодня забиты новостями об атаке БПЛА. С фото и видео!!! На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/пораженных дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления, обязательно должно быть наказание!» — написала Буцкая в Telegram. Она добавила, что запретить публикацию подобного характера необходимо по причине того, что ВСУ благодаря таким видео могут понять, достиг их удар цели или нет. Также Украина может использовать видео с целью собственной информационной пропаганды, добавила депутат. Она подытожила, что те, кто размещают видео с дронами «работают на врага». Украина 10 ноября совершила массированную атаку на Москву и Подмосковье. За полтора часа с начала атки средствами российской противовоздушной обороны были сбиты не менее 30-ти дронов. Также сообщалось о пострадавших, передает телеканал «Царьград».