«Солнцепек» уничтожил укрытие ВСУ в Харьковской области. Видео

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Огнеметная система «Солнцепек» активно используется российскими военными против ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский расчет огнеметной системы «Солнцепек» при помощи термобарических боеприпасов поразил позиции украинских сил в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Север“ был нанесен удар термобарическими боеприпасами по укрытию украинских боевиков», — отметили в российском военном ведомстве. Все цели были поражены в Харьковской области, добавили в министерстве. Там также опубликовали соответствующее видео, на котором видно, как ракета летит в сторону назначенной цели.

Российские военные периодически используют «Солнцепеки» против украинских сил. Они способны поражать как наземные цели, так и объекты инфраструктуры.

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Российский расчет огнеметной системы «Солнцепек» при помощи термобарических боеприпасов поразил позиции украинских сил в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Север“ был нанесен удар термобарическими боеприпасами по укрытию украинских боевиков», — отметили в российском военном ведомстве. Все цели были поражены в Харьковской области, добавили в министерстве. Там также опубликовали соответствующее видео, на котором видно, как ракета летит в сторону назначенной цели. Российские военные периодически используют «Солнцепеки» против украинских сил. Они способны поражать как наземные цели, так и объекты инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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