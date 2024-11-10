Российский расчет огнеметной системы «Солнцепек» при помощи термобарических боеприпасов поразил позиции украинских сил в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Север“ был нанесен удар термобарическими боеприпасами по укрытию украинских боевиков», — отметили в российском военном ведомстве. Все цели были поражены в Харьковской области, добавили в министерстве. Там также опубликовали соответствующее видео, на котором видно, как ракета летит в сторону назначенной цели.
Российские военные периодически используют «Солнцепеки» против украинских сил. Они способны поражать как наземные цели, так и объекты инфраструктуры.
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Российский расчет огнеметной системы «Солнцепек» при помощи термобарических боеприпасов поразил позиции украинских сил в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Север“ был нанесен удар термобарическими боеприпасами по укрытию украинских боевиков», — отметили в российском военном ведомстве. Все цели были поражены в Харьковской области, добавили в министерстве. Там также опубликовали соответствующее видео, на котором видно, как ракета летит в сторону назначенной цели. Российские военные периодически используют «Солнцепеки» против украинских сил. Они способны поражать как наземные цели, так и объекты инфраструктуры.