С сайта Рады исчез законопроект о состоянии войны на Украине

10 ноября 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

С сайта Рады пропал законопроект о военном положении, который Владимир Зеленский подписал 24 февраля 2024 года Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С сайта Верховной Рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны. Об этом сообщил украинский депутат Александр Дубинский. «Дал поручение направить спикеру Рады Руслану Стефанчуку запрос: «Куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24.02.2022 об объявлении в Украине состояния войны», — написал Дубинский в telegram-канале. При этом официальных комментариев от руководства Рады не поступало. Сам Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Соответствующий законопроект украинский лидер Владимир Зеленский ввел 24 февраля 2022 года — в день объявления Россией спецоперации на Украине. В этот же день в стране была объявлена всеобщая мобилизация, данный законопроект по-прежнему есть на сайте. На днях Зеленский подписал закон об очередном продлении военного положения на Украине. Он подписывается украинским лидером уже 13-й раз. Мобилизация также была продлена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С сайта Верховной Рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны. Об этом сообщил украинский депутат Александр Дубинский. «Дал поручение направить спикеру Рады Руслану Стефанчуку запрос: «Куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24.02.2022 об объявлении в Украине состояния войны», — написал Дубинский в telegram-канале. При этом официальных комментариев от руководства Рады не поступало. Сам Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Соответствующий законопроект украинский лидер Владимир Зеленский ввел 24 февраля 2022 года — в день объявления Россией спецоперации на Украине. В этот же день в стране была объявлена всеобщая мобилизация, данный законопроект по-прежнему есть на сайте. На днях Зеленский подписал закон об очередном продлении военного положения на Украине. Он подписывается украинским лидером уже 13-й раз. Мобилизация также была продлена.