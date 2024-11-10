С сайта Рады исчез законопроект о состоянии войны на Украине

С сайта Верховной Рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны. Об этом сообщил украинский депутат Александр Дубинский.
«Дал поручение направить спикеру Рады Руслану Стефанчуку запрос: «Куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24.02.2022 об объявлении в Украине состояния войны», — написал Дубинский в telegram-канале. При этом официальных комментариев от руководства Рады не поступало. Сам Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
Соответствующий законопроект украинский лидер Владимир Зеленский ввел 24 февраля 2022 года — в день объявления Россией спецоперации на Украине. В этот же день в стране была объявлена всеобщая мобилизация, данный законопроект по-прежнему есть на сайте.
На днях Зеленский подписал закон об очередном продлении военного положения на Украине. Он подписывается украинским лидером уже 13-й раз. Мобилизация также была продлена.
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