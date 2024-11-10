10 ноября 2024

С сайта Рады исчез законопроект о состоянии войны на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
С сайта Рады пропал законопроект о военном положении, который Владимир Зеленский подписал 24 февраля 2024 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С сайта Верховной Рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны. Об этом сообщил украинский депутат Александр Дубинский.

«Дал поручение направить спикеру Рады Руслану Стефанчуку запрос: «Куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24.02.2022 об объявлении в Украине состояния войны», — написал Дубинский в telegram-канале. При этом официальных комментариев от руководства Рады не поступало. Сам Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Соответствующий законопроект украинский лидер Владимир Зеленский ввел 24 февраля 2022 года — в день объявления Россией спецоперации на Украине. В этот же день в стране была объявлена всеобщая мобилизация, данный законопроект по-прежнему есть на сайте.

На днях Зеленский подписал закон об очередном продлении военного положения на Украине. Он подписывается украинским лидером уже 13-й раз. Мобилизация также была продлена.

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С сайта Верховной Рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны. Об этом сообщил украинский депутат Александр Дубинский. «Дал поручение направить спикеру Рады Руслану Стефанчуку запрос: «Куда исчез с сайта Рады законопроект № 7114 от 24.02.2022 об объявлении в Украине состояния войны», — написал Дубинский в telegram-канале. При этом официальных комментариев от руководства Рады не поступало. Сам Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Соответствующий законопроект украинский лидер Владимир Зеленский ввел 24 февраля 2022 года — в день объявления Россией спецоперации на Украине. В этот же день в стране была объявлена всеобщая мобилизация, данный законопроект по-прежнему есть на сайте. На днях Зеленский подписал закон об очередном продлении военного положения на Украине. Он подписывается украинским лидером уже 13-й раз. Мобилизация также была продлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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