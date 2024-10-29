Верховная рада продлила мобилизацию и военное положение

Верховная рада Украины приняла решение о продлении мобилизации и военного положения на территории страны на следующие 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Рада продлила военное положение на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года включительно», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Это решение было принято после того, как глава Украины Владимир Зеленский внес соответствующие законопроекты в парламент.
Введение мобилизации и военного положения на Украине началось 24 февраля 2022 года. С тех пор эти меры продлевались несколько раз для поддержания оборонной способности страны в условиях продолжающегося конфликта.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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