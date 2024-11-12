Военного с позывным «Барсик» лишили прав за пьяную езду, пока он находился на СВО

Военного лишили водительских прав за пьяную езду в Элисте. Однако в это время он находился на СВО, о чем свидетельствует справка с места службы бойца.
«Боец с позывным Барсик узнал, что его лишили водительских прав, только когда ему пришел штраф 35 тысяч рублей на „Госуслугах“. Оказалось, что 17 мая он якобы пьяным попался за рулем. В этот момент Барсик был на фронте», — сообщает telegram-канал Baza.
Чтобы разобраться в ситуации, военный взял отпуск и приехал в Элисту, где ему показали протокол о нарушении. В документе было указано, что Барсик предоставил свои права для подтверждения личности, при этом на тот момент водительское удостоверение было при нем на линии фронта. Полиция также предоставила видеодоказательства, однако оказалось, что на видео запечатлен другой человек, похожий на военного.
Боец ВС РФ вместе с активистами «Народного фронта» обратился в СК. На СВО он служит водителем, поэтому ему нужны права. Теперь следователям предстоит проверить работу полицейских и разыскать «двойника» Барсика.
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