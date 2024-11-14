Министр ВС Франции сообщил о завершении подготовки новой бригады для ВСУ

Во Франции завершают подготовку украинские военные, из которых сформируют бригаду с французскими вооружением и обмундированием. Бригада под названием «Анна Киевская» находится в военной базе. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«На востоке Франции завершается подготовка бригады „Анна Киевская“. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро мы наблюдали за их последними учениями», — написал Лекорню в соцсети X. Его слова приводит ТАСС.
В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своих соцсетях видео тренировки новой украинской бригады, передает «Царьград». Он отметил, что обучение проходят 2300 боевиков.
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