14 ноября 2024

Министр ВС Франции сообщил о завершении подготовки новой бригады для ВСУ

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Украинские военные получили вооружение от Франции (архивное фото)
Украинские военные получили вооружение от Франции (архивное фото) Фото:

Во Франции завершают подготовку украинские военные, из которых сформируют бригаду с французскими вооружением и обмундированием. Бригада под названием «Анна Киевская» находится в военной базе. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«На востоке Франции завершается подготовка бригады „Анна Киевская“. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро мы наблюдали за их последними учениями», — написал Лекорню в соцсети X. Его слова приводит ТАСС.

В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своих соцсетях видео тренировки новой украинской бригады, передает «Царьград». Он отметил, что обучение проходят 2300 боевиков.

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Во Франции завершают подготовку украинские военные, из которых сформируют бригаду с французскими вооружением и обмундированием. Бригада под названием «Анна Киевская» находится в военной базе. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. «На востоке Франции завершается подготовка бригады „Анна Киевская“. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро мы наблюдали за их последними учениями», — написал Лекорню в соцсети X. Его слова приводит ТАСС. В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своих соцсетях видео тренировки новой украинской бригады, передает «Царьград». Он отметил, что обучение проходят 2300 боевиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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