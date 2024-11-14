Помощник Алиева ответил на антиазербайджанское заявление Борреля

Помощник президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев раскритиковал антиазербайджанское заявление верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля. Он напомнил ему сказанные им ранее слова, что «ЕС — это сад, а остальной мир — джунгли».
«Неприемлемо, чтобы ЕC отправляла инструкции странам Евросоюза не участвовать в конвенции ООН по изменению климата COP29. Но все эти бессмысленные нападки оказались безуспешными. Азербайджан, как принимающая сторона и председатель COP29, делает все возможное, чтобы добиться результатов по борьбе с изменением климата», — приводят РИА Новости заявление Гаджиева.
Гаджиев припомнил Боррелю также сказанные им ранее слова, где тот описывает Европейский союз как «сад», а остальной мир — «джунгли». Он назвал это нарративом, который приравнивает другие страны к «варварам колониальной эпохи».
Ранее президент Азербайджана Ильхама Алиев заявил, что Франция и Нидерланды сталкиваются с такими проблемами, как «неоколониализм и изменение климата». В ответ Боррель раскритиковал Аливева за нападки на Францию и Нидерланды.
Сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств. От России присутствует премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет «Национальная служба новостей».
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