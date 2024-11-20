В России ужесточат борьбу с фейками

На проходящем форуме «Диалог о фейках 2.0» было заключено соглашение между ТАСС и АНО «Диалог Регионы» о создании Международной ассоциации по фактчекингу, получившей название Global Factсhecking Network (GFCN). Концепцию организации представил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
«Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN — Global Factсhecking Network. Если говорить про [наши] цели, то первое — объединение международного фактчекерского сообщества вокруг тех, кто разделяет наши взгляды и ценности. Второе — определение единых стандартов фактчекинга и системное обучение... Третье — внедрение эффективного инструментария для борьбы с фейками», — рассказал Владимир Табак на пленарном заседании, трансляция велась на сайте форума. Отмечается, что в мире на данный момент функционируют лишь две фактчекинговые организации и более 120 стран ими не охвачены.
Проблема распространения фейковых новостей продолжает быть актуальной на глобальном уровне. Исследования АНО «Диалог Регионы» показывают, что с 2020 года в России обнаружено более 30 млн случаев фейковых сообщений. Ожидается, что к концу текущего года этот показатель может достигнуть 8 млн. В связи с этим международное сотрудничество в области борьбы с дезинформацией является крайне важным.
Членство в Ассоциации будет открыто для журналистов, экспертов и фактчекинговых организаций после подписания Кодекса ответственного фактчекинга и прохождения соответствующего обучения и проверки. «Мы будем руководствоваться принципом коллегиальности, создадим совет при ассоциации, который будет решать, принимать или не принимать тех или иных участников организации. В другие организации могут вступать только юридические лица, мы же предоставляем возможность для вступления в Ассоциацию не только юридическим, но и физическим лицам», — добавил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».
«Диалог о фейках 2.0» — второй международный форум, посвященный проблеме распространения недостоверной информации. В рамках мероприятия были представлены инновационные исследования, касающиеся воздействия недостоверных данных и способов борьбы с этим. Форум собрал свыше 1000 участников из 65 стран мира, включая США, Францию, Великобританию, Германию, Иран, Турцию, Китай и другие страны.
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