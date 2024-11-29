FT: представители НАТО посмеялись над словами Кулебы о Путине

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что с началом СВО он начал предупреждать Запад о том, что если они не окажут помощь Украине в борьбе с Россией, то потенциальной угрозой могут оказаться они сами. В ответ на такие предупреждения ему говорили, что это преувеличение, поскольку президент России Владимир Путин не намерен нападать на страны НАТО.
«С тех пор, как началось СВО, я начал говорить в частном порядке в разговорах с моими западными коллегами-министрами иностранных дел, что если вы не поможете нам победить Россию, вы будете следующими. И они говорили: Дмитрий, мы любим вас, но это натяжка. Путин не будет атаковать НАТО», — передает слова Кулебы издание Financial Times.
Он заметил, что союзники должны осознать, что альянс больше не предоставляет ту же степень надежности в вопросах безопасности, что и раньше. По его мнению, доверие к НАТО зависит от обязательства США защищать своих партнеров. Кулеба подчеркнул, что если президент Соединенных Штатов не будет готов гарантировать такую защиту, это может серьезно угрожать безопасности в Европе.
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