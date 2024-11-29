FT: представители НАТО посмеялись над словами Кулебы о Путине

FT: в НАТО не поверили словам Кулебы об угрозе со стороны Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европе следует прекратить надеяться на защиту от НАТО, заявил Кулеба
Европе следует прекратить надеяться на защиту от НАТО, заявил Кулеба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что с началом СВО он начал предупреждать Запад о том, что если они не окажут помощь Украине в борьбе с Россией, то потенциальной угрозой могут оказаться они сами. В ответ на такие предупреждения ему говорили, что это преувеличение, поскольку президент России Владимир Путин не намерен нападать на страны НАТО.

«С тех пор, как началось СВО, я начал говорить в частном порядке в разговорах с моими западными коллегами-министрами иностранных дел, что если вы не поможете нам победить Россию, вы будете следующими. И они говорили: Дмитрий, мы любим вас, но это натяжка. Путин не будет атаковать НАТО», — передает слова Кулебы издание Financial Times.

Он заметил, что союзники должны осознать, что альянс больше не предоставляет ту же степень надежности в вопросах безопасности, что и раньше. По его мнению, доверие к НАТО зависит от обязательства США защищать своих партнеров. Кулеба подчеркнул, что если президент Соединенных Штатов не будет готов гарантировать такую защиту, это может серьезно угрожать безопасности в Европе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что с началом СВО он начал предупреждать Запад о том, что если они не окажут помощь Украине в борьбе с Россией, то потенциальной угрозой могут оказаться они сами. В ответ на такие предупреждения ему говорили, что это преувеличение, поскольку президент России Владимир Путин не намерен нападать на страны НАТО. «С тех пор, как началось СВО, я начал говорить в частном порядке в разговорах с моими западными коллегами-министрами иностранных дел, что если вы не поможете нам победить Россию, вы будете следующими. И они говорили: Дмитрий, мы любим вас, но это натяжка. Путин не будет атаковать НАТО», — передает слова Кулебы издание Financial Times. Он заметил, что союзники должны осознать, что альянс больше не предоставляет ту же степень надежности в вопросах безопасности, что и раньше. По его мнению, доверие к НАТО зависит от обязательства США защищать своих партнеров. Кулеба подчеркнул, что если президент Соединенных Штатов не будет готов гарантировать такую защиту, это может серьезно угрожать безопасности в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...