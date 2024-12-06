Россиянина задержали в Польше за руководство криптовалютной биржей

Руководитель одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, гражданин России, был задержан в Варшаве по запросу США, сообщила польская полиция. Задержание произошло в рамках расследования дела о многочисленных мошенничествах и отмывании денег.
"Полицейские из так называемой группы Теневые охотники CBSP установили местонахождение разыскиваемого гражданина России Дмитрия В ., который был привлечен к ответственности на основании решения окружной прокуратуры Варшавы в целях выполнения запроса об экстрадиции Министерства юстиции США. Мужчину задержали в одной из квартир варшавского района Воля", — написали на сайте польского ведомства.
В полиции уточнили, что подозреваемый арестован по обвинению в серии финансовых махинаций, включая незаконные операции с денежными переводами и легализацию доходов, полученных преступным путем, в контексте управления одной из ведущих мировых бирж криптовалют. В случае экстрадиции и признания его вины российскому гражданину может грозить до 20 лет тюрьмы в Штатах.
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