Россиянина задержали в Польше за руководство криптовалютной биржей

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Россиянина, руководившего криптовалютной биржей, задержали в Варшаве по запросу США
Россиянина, руководившего криптовалютной биржей, задержали в Варшаве по запросу США Фото:

Руководитель одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, гражданин России, был задержан в Варшаве по запросу США,  сообщила польская полиция. Задержание произошло в рамках расследования дела о многочисленных мошенничествах и отмывании денег.

"Полицейские из так называемой группы Теневые охотники CBSP установили местонахождение разыскиваемого гражданина России Дмитрия В ., который был привлечен к ответственности на основании решения окружной прокуратуры Варшавы в целях выполнения запроса об экстрадиции Министерства юстиции США. Мужчину задержали в одной из квартир варшавского района Воля", — написали на сайте польского ведомства.

В полиции уточнили, что подозреваемый арестован по обвинению в серии финансовых махинаций, включая незаконные операции с денежными переводами и легализацию доходов, полученных преступным путем, в контексте управления одной из ведущих мировых бирж криптовалют. В случае экстрадиции и признания его вины российскому гражданину может грозить до 20 лет тюрьмы в Штатах.

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Руководитель одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, гражданин России, был задержан в Варшаве по запросу США,  сообщила польская полиция. Задержание произошло в рамках расследования дела о многочисленных мошенничествах и отмывании денег. "Полицейские из так называемой группы Теневые охотники CBSP установили местонахождение разыскиваемого гражданина России Дмитрия В ., который был привлечен к ответственности на основании решения окружной прокуратуры Варшавы в целях выполнения запроса об экстрадиции Министерства юстиции США. Мужчину задержали в одной из квартир варшавского района Воля", — написали на сайте польского ведомства. В полиции уточнили, что подозреваемый арестован по обвинению в серии финансовых махинаций, включая незаконные операции с денежными переводами и легализацию доходов, полученных преступным путем, в контексте управления одной из ведущих мировых бирж криптовалют. В случае экстрадиции и признания его вины российскому гражданину может грозить до 20 лет тюрьмы в Штатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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