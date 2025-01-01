Раскрыт сценарий, при котором курс упадет до 150 рублей за доллар

«Известия»: при форс-мажорном сценарии курс упадет до 150 рублей за доллар
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Эксперты отмечают, что курс доллара может снизиться до 95 рублей при позитивном прогнозе
Эксперты отмечают, что курс доллара может снизиться до 95 рублей при позитивном прогнозе Фото:

Резкое падения курса рубля до 150 рублей за доллар в 2025 году возможен в рамках негативного или форс-мажорного сценария. При этом эксперты также выделяют позитивный и реалистичный сценарии, при которых курс доллара будет существенно ниже. 

«Негативный сценарий или форс-мажорный: курс рубля уйдет за диапазон 150 рублей за доллар», — пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом они также выделяют позитивный сценарий, при котором курс доллара будет колебаться от 95 до 110 рублей.

С точки зрения реалистичного подхода, то здесь эксперты прогнозируют умеренную девальвацию до конца года в диапазоне от 120 до 130 рублей за доллар. Также выделяют умеренный прогноз, согласно которому среднегодовой курс в 2025 году останется на уровне около 105 рублей за доллар.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что в период новогодних праздников курс доллара составит около 100 рублей, евро — 103—106 рублей, юаня — 13,5—14 рублей. Он добавил, что в ближайшее время существенных изменений в курсе валют не произойдет, передает RT.

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Резкое падения курса рубля до 150 рублей за доллар в 2025 году возможен в рамках негативного или форс-мажорного сценария. При этом эксперты также выделяют позитивный и реалистичный сценарии, при которых курс доллара будет существенно ниже.  «Негативный сценарий или форс-мажорный: курс рубля уйдет за диапазон 150 рублей за доллар», — пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом они также выделяют позитивный сценарий, при котором курс доллара будет колебаться от 95 до 110 рублей. С точки зрения реалистичного подхода, то здесь эксперты прогнозируют умеренную девальвацию до конца года в диапазоне от 120 до 130 рублей за доллар. Также выделяют умеренный прогноз, согласно которому среднегодовой курс в 2025 году останется на уровне около 105 рублей за доллар. Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что в период новогодних праздников курс доллара составит около 100 рублей, евро — 103—106 рублей, юаня — 13,5—14 рублей. Он добавил, что в ближайшее время существенных изменений в курсе валют не произойдет, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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