Работа с ИИ стала главным навыком для студентов

Одним из наиболее значимых профессиональных навыков, которые студенты осваивали в 2024 году, стала работа с искусственным интеллектом и нейросетями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
«Главным профессиональным навыком года студенты назвали — работу с искусственным интеллектом и нейросетями», — говорится в отчете «ВКонтакте» по итогам опроса. При этом гибким навыком года учащиеся выбрали креативность.
Помимо этого, 43% студентов и выпускников вузов занимались обучением для освоения новой профессии и приобретения дополнительных умений. 34% респондентов стремились к расширению своих знаний и кругозора, в то время как 28% целились в повышение своих достижений в выбранной сфере.
Лекции и семинары оказались наиболее популярными формами обучения среди студентов (50%), за ними следуют образовательные видео (32%) и блоги со статьями (19%). Подкасты выбрали 18% опрошенных, а 14% посещали обучающие мероприятия.
Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина рассказала, какие профессии искусственный интеллект заменит в 2025 году. По ее словам, нейросети сместят операторов колл-центров и новостных обозревателей. Об этом писал телеканал RT.
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