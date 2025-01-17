Работа с ИИ стала главным навыком для студентов

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Работа с нейросетями стала ключевым навыком для российских студентов
Работа с нейросетями стала ключевым навыком для российских студентов Фото:

Одним из наиболее значимых профессиональных навыков, которые студенты осваивали в 2024 году, стала работа с искусственным интеллектом и нейросетями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

«Главным профессиональным навыком года студенты назвали — работу с искусственным интеллектом и нейросетями», — говорится в отчете «ВКонтакте» по итогам опроса. При этом гибким навыком года учащиеся выбрали креативность.

Помимо этого, 43% студентов и выпускников вузов занимались обучением для освоения новой профессии и приобретения дополнительных умений. 34% респондентов стремились к расширению своих знаний и кругозора, в то время как 28% целились в повышение своих достижений в выбранной сфере.

Лекции и семинары оказались наиболее популярными формами обучения среди студентов (50%), за ними следуют образовательные видео (32%) и блоги со статьями (19%). Подкасты выбрали 18% опрошенных, а 14% посещали обучающие мероприятия.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина рассказала, какие профессии искусственный интеллект заменит в 2025 году. По ее словам, нейросети сместят операторов колл-центров и новостных обозревателей. Об этом писал телеканал RT.

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Одним из наиболее значимых профессиональных навыков, которые студенты осваивали в 2024 году, стала работа с искусственным интеллектом и нейросетями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «ВКонтакте». «Главным профессиональным навыком года студенты назвали — работу с искусственным интеллектом и нейросетями», — говорится в отчете «ВКонтакте» по итогам опроса. При этом гибким навыком года учащиеся выбрали креативность. Помимо этого, 43% студентов и выпускников вузов занимались обучением для освоения новой профессии и приобретения дополнительных умений. 34% респондентов стремились к расширению своих знаний и кругозора, в то время как 28% целились в повышение своих достижений в выбранной сфере. Лекции и семинары оказались наиболее популярными формами обучения среди студентов (50%), за ними следуют образовательные видео (32%) и блоги со статьями (19%). Подкасты выбрали 18% опрошенных, а 14% посещали обучающие мероприятия. Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина рассказала, какие профессии искусственный интеллект заменит в 2025 году. По ее словам, нейросети сместят операторов колл-центров и новостных обозревателей. Об этом писал телеканал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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