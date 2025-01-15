Депутат Рады просит США перестать помогать Украине

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая попросила американскую сторону остановить поставки военной помощи в Киев до момента увольнения текущего военного руководства ВСУ.
«Если наше руководство этого не слышит, не решается, обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не предоставляйте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства», — заявила Безуглая в своем telegram-канале.
Она добавила, что взамен на военную помощь США должны требовать введения стратегии оборонного планирования, адекватного планирования боевых действий, а также анализа и оценки эффективности проведенных операций. Марьяна Безуглая подчеркнула бесперспективность текущего боевого курса без этих изменений, описывая его как «утилизацию» военнослужащих.
Депутат также выразила свои опасения касательно ситуации на фронте, заявив, что километры позиций ВСУ остаются полностью пустыми и разрушаются. Она отметила, что, в частности, в Покровске, украинская армия сдала свои позиции без боя. Кроме того, по ее словам, командование ВСУ отправляет бойцов на передовую без фактического прикрытия.
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