Мошенники придумали новую схему обмана с помощью криптовалюты Трампа

Мошенники активно создают фишинговые сайты, целью которых является кража средств с криптокошельков, причем для привлечения жертв используется мемкоин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.
«Аналитики Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. обнаружили более десятка сайтов для кражи средств с криптокошельков, использующих мем-токен $TRUMP для привлечения жертв», — заявила Синицына в интервью «Известиям». Она подчеркнула, что мошенники предлагают держателям кошельков привязать их к сомнительным ресурсам под предлогом проверки прав на участие в операциях с криптовалютой.
На таких сайтах часто требуется ввод Seed-фразы (набор от 12 до 24 слов, необходимых для восстановления кошелька), что позволяет злоумышленникам получить полный доступ к кошелькам жертв. По словам аналитика, важно быть особенно внимательными при взаимодействии с новыми криптовалютными ресурсами и токенами, поскольку это может привести к потере всех средств на кошельках.
Дональд Трамп 18 января анонсировал мемную криптовалюту $TRUMP в честь своей победы на выборах. Вслед за ним свою криптовалюту $MELANIA выпустила его супруга, передает 360.ru. Позже депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил создать криптовалюту «Жириновский», в честь бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который, по его словам, был похож на Трампа и политической дальновидностью, и креативностью, и темпераментом.
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