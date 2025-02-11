Ленэнерго установила почти 67 тысяч умных счетчиков за 2024 год

В 2024 году компания «Россети Ленэнерго» установила 66 778 интеллектуальных приборов учета (ИПУ) в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Данными поделилась пресс-служба «Ленэнерго».
«В 2024 году специалисты „Россети Ленэнерго“ установили 66 778 интеллектуальных приборов учета на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из них 18 308 — в Санкт-Петербурге, 48 470 — в Ленинградской области», — сообщила пресс-служба «Ленэнерго» на своем сайте.
«Умные» счетчики обладают возможностью дистанционного снятия показаний, что значительно упрощает процесс учета потребления электроэнергии. Благодаря этому, потребителям больше не требуется ежемесячно передавать показания счетчика, так как все данные автоматически поступают в сбытовую компанию. Кроме того, интеллектуальные счетчики поддерживают многотарифный учет, что позволяет оптимизировать расходы на электроэнергию.
Установка или замена интеллектуальных счетчиков производится по заявлению потребителей или в плановом порядке. Основаниями для бесплатной установки являются: выход из строя существующего прибора, истечение межповерочного интервала или срока эксплуатации, отсутствие предыдущего прибора учета, а также новое технологическое присоединение. Электросетевая компания берет на себя все работы по установке, замене и дальнейшей эксплуатации приборов. Для подачи заявки на бесплатную замену или установку интеллектуального прибора учета потребители могут воспользоваться сайтом компании, порталом электросетевых услуг, а также обратиться по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220. Важно отметить, что в многоквартирных домах установку приборов осуществляет гарантирующий поставщик электроэнергии, а не «Россети Ленэнерго».
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