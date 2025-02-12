Минобороны хочет взыскать 51,2 млн рублей с производителя оружия «Буревестник»

Министерство обороны РФ подало иск к ЦНИИ «Буревестник» на сумму 51,2 миллиона рублей. Об этом сообщают корреспонденты «Известий».
«Минобороны потребовало взыскать более 51,2 млн рублей с ЦНИИ „Буревестник“ <…> Исковое заявление зарегистрировано Арбитражным судом Москвы. Подробности пока неизвестны», — пишет издание в telegram-канале. Отмечается, что ЦНИИ «Буревестник» занимается модернизацией артиллерийского и минометного вооружения. Помимо этого, ЦНИИ выпускает продукцию гражданского назначения.
Официальной информации от Минобороны не поступало. Журналист направил запрос в ведомство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.