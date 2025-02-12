Минобороны хочет взыскать 51,2 млн рублей с производителя оружия «Буревестник»

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Исковое заявление зарегистрировано Арбитражным судом Москвы Фото:

Министерство обороны РФ подало иск к ЦНИИ «Буревестник» на сумму 51,2 миллиона рублей. Об этом сообщают корреспонденты «Известий».

«Минобороны потребовало взыскать более 51,2 млн рублей с ЦНИИ „Буревестник“ <…> Исковое заявление зарегистрировано Арбитражным судом Москвы. Подробности пока неизвестны», — пишет издание в telegram-канале. Отмечается, что ЦНИИ «Буревестник» занимается модернизацией артиллерийского и минометного вооружения. Помимо этого, ЦНИИ выпускает продукцию гражданского назначения.

Официальной информации от Минобороны не поступало. Журналист направил запрос в ведомство.

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Министерство обороны РФ подало иск к ЦНИИ «Буревестник» на сумму 51,2 миллиона рублей. Об этом сообщают корреспонденты «Известий». «Минобороны потребовало взыскать более 51,2 млн рублей с ЦНИИ „Буревестник“ <…> Исковое заявление зарегистрировано Арбитражным судом Москвы. Подробности пока неизвестны», — пишет издание в telegram-канале. Отмечается, что ЦНИИ «Буревестник» занимается модернизацией артиллерийского и минометного вооружения. Помимо этого, ЦНИИ выпускает продукцию гражданского назначения. Официальной информации от Минобороны не поступало. Журналист направил запрос в ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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