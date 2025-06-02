В РФ отреагировали на слова Британии о переходе в режим готовности к боевым действиям

Россия готова отражать любые угрозы со стороны НАТО, включая Великобританию, и внимательно следит за их заявлениями о повышении боевой готовности. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Алексей Чепа.
«Наша военная доктрина — оборонительная. Все построено исходя из этого. Мы слышим и видим угрозу, мы в любом случае готовы отражать любое нападение и эскалацию против нас», — заявил Чепа, комментируя слова премьер-министра Британии Кира Стармера о том, что Лондон переходит в режим готовности к боевым действиям. Его слова передает ТАСС.
Чепа отметил, что высказывания Стармера подтверждают сохранение антироссийской риторики в странах НАТО. По его словам, что Лондон и его союзники традиционно рассматривают Россию как противника, а обвинения в адрес Москвы используются Западом для оправдания роста военных расходов и проведения антироссийской политики.
Также депутат отметил, что перевод британской армии в состояние повышенной готовности способен спровоцировать рост напряженности не только в Европе, но и по всему миру, напомнив о ядерном статусе Великобритании. «Европу нельзя разделить [по принципу] „это Европа, а это — мир“. Это все связано. И Великобритания — ядерная страна», — объяснил парламентарий.
Ранее Стармер заявил, что Великобритания переходит в режим «готовности к войне» в рамках новой оборонной стратегии. Он представил план по повышению боевой готовности ВС королевства, передает RT. Лондон планирует увеличить оборонные расходы до 2,5% от валового внутреннего продукта к 2027 году. В дальнейшем предусматривается дальнейший рост финансирования оборонного сектора.
Как отметил сенатор Алексей Пушков, Великобритания готовится к «ледяной войне» с Россией. Он также оценил ядерный потенциал страны. По его словам, несмотря на наличие у Великобритании подлодок, у страны нет существенного преимущества на мировой арене.
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