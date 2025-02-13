В Кремле оценили возможность участия стран Европы в переговорах по Украине

В Кремле пока не могут подтвердить участие стран Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, формат возможных переговоров еще не определен, поэтому говорить о списке участников рано.
«Что касается участия Европы. Ну, пока мы, мы, опять же, пока нету никакого, никакого понимания. Форма возможного диалога формата возможного переговорного процесса. Поэтому преждевременно пока об этом говорить», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.
Дополнительно Песков подчеркнул, что опыт Минских соглашений будет учтен при организации новых переговоров. Решение о формате и составе участников будет приниматься на основе детального анализа текущей ситуации и предыдущего опыта международных соглашений.
Ранее президент России Владимир Путин переговорил с главой США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров затронула, в том числе тему конфликта на Украине.
По словам Трампа, он уже отдал распоряжение готовиться к переговорам. Он также отметил, что не видит ничего против беседы без главы Украины Владимира Зеленского, передает RT. Что рассказал глава Белого дома — в материале URA.RU.
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